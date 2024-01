Fujian Kuncai Material Aktie: Quo vadis?

Der Aktienkurs von Fujian Kuncai Material hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,26 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -6,67 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Fujian Kuncai Material eine Outperformance von +1,4 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -6,67 Prozent im letzten Jahr, wobei Fujian Kuncai Material um 1,4 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz gibt es keine signifikanten Ausschläge in der Internet-Kommunikation, was dazu führt, dass Fujian Kuncai Material eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Fujian Kuncai Material derzeit bei 54,08 CNH verortet. Aufgrund des Aktienkurses von 57,15 CNH ergibt sich eine Differenz von +5,68 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 56,46 CNH, was einer Differenz von +1,22 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet der Gesamtbefund demnach "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) von Fujian Kuncai Material weist einen Wert von 80,73 auf, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 für 25 Tage beläuft sich auf 43,63, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Schlecht".