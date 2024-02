Fujian Green Pine Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Die Fujian Green Pine wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,32 CNH, während der Kurs der Aktie bei 3,11 CNH um -41,54 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Ebenso ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 4,88 CNH, was einer Abweichung von -36,27 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht" für die Aktie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Fujian Green Pine bei 0 %, was einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,09 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Fujian Green Pine lassen Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt hingegen kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit in diesem Punkt eine Einstufung als "Schlecht" für Fujian Green Pine.

Hinsichtlich der fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fujian Green Pine bei 17, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.