Fujian Green Pine Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Aktienkurs von Fujian Green Pine hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -49,28 Prozent erzielt, was 28,24 Prozent unter dem Durchschnitt (-21,05 Prozent) des Sektors "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -21,05 Prozent, und Fujian Green Pine liegt aktuell 28,24 Prozent unter diesem Wert. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Fujian Green Pine. Es gab vier positive und fünf negative Tage, und an fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite von Fujian Green Pine beträgt derzeit 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,07 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Diskussion in den sozialen Medien wurde eine starke Aktivität gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.