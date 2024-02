Fujian Green Pine Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Aktie von Fujian Green Pine bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemiebranche zu einem geringeren Ertrag von 2,09 Prozentpunkten führt. Die niedrigeren Dividenden des Unternehmens führen zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat die Aktie von Fujian Green Pine in letzter Zeit eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was auf eine "Gut"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Punkt.

Die technische Analyse basierend auf dem Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Fujian Green Pine sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Fujian Green Pine derzeit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs der Aktie deutlich unter dem GD200 und GD50 verläuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Aktie von Fujian Green Pine als "Schlecht" in verschiedenen Analysebereichen.