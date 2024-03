Fujian Green Pine Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Fujian Green Pine schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,07 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,07 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Fujian Green Pine liegt bei 62,32 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, basierend auf 25 Tagen, liegt ebenfalls bei 57,83, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur Chemiebranche hat die Aktie von Fujian Green Pine in den letzten 12 Monaten eine Performance von -49,28 % erzielt, was eine Underperformance von -24,48 % im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum Sektor "Materialien" liegt die Performance um 24,48 % unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine klare Veränderung in der Kommunikation über Fujian Green Pine. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der durchschnittlichen Intensität der Diskussionen.

Insgesamt wird die Aktie von Fujian Green Pine aufgrund der Dividendenrendite, des Relative Strength Index, der Branchenvergleichsleistung und des Sentiments in den sozialen Medien als "Neutral" eingestuft.