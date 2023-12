Fujian Green Pine Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fujian Green Pine-Aktie liegt bei 56,52, was darauf hinweist, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies resultiert in einer Bewertung als "Neutral". Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Neutral" in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf Dividenden schüttet die Fujian Green Pine niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Differenz von 1,92 Prozentpunkten im Vergleich zum durchschnittlichen Dividendenrendite erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,12 Prozent erzielt, was 17,85 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -8,28 Prozent, und Fujian Green Pine liegt aktuell 17,85 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Fujian Green Pine-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,71 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs (5,36 CNH) um -6,13 Prozent abweicht. Dies entspricht einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also für die Fujian Green Pine-Aktie eine neutrale bis schlechte Bewertung, basierend auf dem RSI, Dividendenrendite, Branchenvergleich und technischer Analyse.