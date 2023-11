Fujian Funeng Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

In den letzten zwei Wochen wurde Fujian Funeng von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Alles in allem lässt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Gut" zu. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") liegt die Rendite von Fujian Funeng mit -2,02 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Die mittlere Rendite der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt 0,07 Prozent. Fujian Funeng liegt hier ebenfalls mit 2,09 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) kann genutzt werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Fujian Funeng liegt bei 60, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,6, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Fujian Funeng verläuft derzeit bei 8,99 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 8,46 CNH aus dem Handel ging. Dies führt zu einem Abstand von -5,9 Prozent und einer Einstufung als "Schlecht". Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 8,52 CNH ergibt sich eine Differenz von -0,7 Prozent und damit ein "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf beiden Zeiträumen.