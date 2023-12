Fujian Expressway Development Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Fujian Expressway Development wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 54,55 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich beim 25-Tage-RSI, der bei 47,37 liegt und somit auch ein "Neutral"-Rating erhält.

Der gleitende Durchschnittskurs für Fujian Expressway Development beträgt aktuell 3,17 CNH, während der aktuelle Kurs bei 3,22 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +1,58 Prozent und führt somit zur Bewertung "Neutral". Der GD50 liegt bei 3,23 CNH, was einen Abstand von -0,31 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine starke Aktivität für Fujian Expressway Development gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Zudem zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was das langfristige Stimmungsbild der Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Fujian Expressway Development in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,4 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche im Durchschnitt nur um 0,42 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +16,98 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 18,15 Prozent über dem Durchschnittswert. In beiden Bereichen führt dies zu einem "Gut"-Rating für Fujian Expressway Development.