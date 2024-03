Fujian Expressway Development Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Fujian Expressway Development. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt auch eine neutrale Einschätzung für die Aktie, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Fujian Expressway Development eine Rendite von 14,7 Prozent erzielt, was mehr als 30 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Verkehrsinfrastruktur"-Branche liegt die Rendite mit 23,77 Prozent deutlich darüber, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Aktie mit 3,21 CNH bewertet, während der Kurs selbst bei 3,3 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,8 Prozent und zum GD50 der letzten 50 Tage +2,48 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.