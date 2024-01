Fujian Expressway Development Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Fujian Expressway Development-Aktie wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 83,33 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine Überkauftheit noch eine Überverkauftheit an und wird daher neutral bewertet.

Die Stimmung rund um Aktien wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Für die Aktie von Fujian Expressway Development zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität, weshalb hier eine "Gut"-Bewertung generiert wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Veränderungen auf und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" zugesprochen.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Fujian Expressway Development-Aktie ein Durchschnitt von 3,17 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 3,1 CNH (-2,21 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt ergeben jeweils eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,77 Prozent erzielt, was 10,58 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt -0,44 Prozent, wobei Fujian Expressway Development aktuell 12,21 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.