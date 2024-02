Fujian Dongbai Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Fujian Dongbai-Aktie erhielt in der technischen Analyse eine negative Bewertung. Der aktuelle Schlusskurs liegt um -20,75 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage und um -20,95 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Daraus resultiert ein insgesamt "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie eine Performance von -22,38 Prozent in den letzten 12 Monaten, was zu einer Underperformance von -8,23 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche führt. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite mit -11,79 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Auswertung ergab 5 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer insgesamt "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild und den Buzz im Internet erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sowohl die Beitragsanzahl als auch die Stimmungsänderung als durchschnittlich bzw. gering eingestuft wurden.

Insgesamt ergibt die Analyse der technischen, branchenbezogenen und anlegerbezogenen Faktoren eine eher negative Bewertung für die Fujian Dongbai-Aktie.