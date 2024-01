Fujian Dongbai Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Alpha Tau Medical Ltd":

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Fujian Dongbai derzeit bei 4,04 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 4,08 CNH lag und damit einen Abstand von +0,99 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 4,09 CNH erreicht, was einer Differenz von -0,24 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Fujian Dongbai festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet, da auch die Kommunikationsfrequenz in diesem Zeitraum leicht abgenommen hat.

Die Diskussionen rund um Fujian Dongbai in den sozialen Medien spiegeln eine überwiegend positive Stimmung wider. Die Meinungen und Kommentare in den letzten beiden Wochen waren größtenteils positiv, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche hat Fujian Dongbai in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -8,86 Prozent gezeigt. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Rendite von -8,88 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.