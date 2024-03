Fujian Dongbai Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Der Aktienkurs von Fujian Dongbai wies im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,12 Prozent auf. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Fujian Dongbai um 6,55 Prozent unter dem Durchschnitt von -12,58 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt -15,95 Prozent, und Fujian Dongbai liegt aktuell 3,17 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fujian Dongbai-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 42 und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 57,98. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Fujian Dongbai ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen dominierten insbesondere positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild und die Stärke der Diskussion mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich für Fujian Dongbai in Bezug auf RSI, Anleger-Stimmung und Sentiment insgesamt eine neutrale Einschätzung.