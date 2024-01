Fujian Dongbai Aktie: Kein Grund zur Sorge!

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an acht Tagen grün, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen stattfanden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fujian Dongbai ausgetauscht. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es gab 4 "Gut"-Signale im Vergleich zu 2 "Schlecht"-Signalen, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Aus technischer Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt für den Schlusskurs der Fujian Dongbai-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 4,04 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 4,01 CNH, was einem Unterschied von -0,74 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (4,07 CNH) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-1,47 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Fujian Dongbai somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite von Fujian Dongbai bei -8,88 Prozent, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Multiline-Einzelhandel" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,28 Prozent, wobei Fujian Dongbai auch hier mit 8,6 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Fujian Dongbai liegt bei 75, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59, wodurch eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Schlecht".