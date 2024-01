Fujian Dongbai Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Fujian Dongbai bei 4,08 CNH liegt, was einer Entfernung von +0,99 Prozent vom GD200 (4,04 CNH) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 4,09 CNH, was zu einem weiteren "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -0,24 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Fujian Dongbai-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Fujian Dongbai ist positiv. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht, und die Diskussionen drehten sich um die positiven Themen rund um das Unternehmen. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) wird die Fujian Dongbai-Aktie auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt bei 29,41 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist, und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Der RSI25 liegt bei 60,19, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Abschnitt führt.

Im Branchenvergleich hat die Fujian Dongbai-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,88 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -9,03 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche, die im Durchschnitt um 0,16 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,38 Prozent hatte, liegt die Aktie 15,26 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.