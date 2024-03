Fujian Cement Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit. Bei Fujian Cement wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der längerfristige RSI der letzten 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 37,1 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25-Wert von 59,62 zeigt ebenfalls an, dass die Fujian Cement-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Aspekt, der bei der Analyse einer Aktie berücksichtigt wird. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen über die Fujian Cement-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Darüber hinaus zeigen Untersuchungen, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, was auf eine positive Stimmung unter den Anlegern hinweist.

Im Branchenvergleich erzielte Fujian Cement in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,58 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -13,27 Prozent. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fujian Cement-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 5,02 CNH liegt. Da der letzte Schlusskurs (3,67 CNH) deutlich darunter liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt ein ähnliches Bild, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Fujian Cement-Aktie in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.