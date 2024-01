Fujian Cement Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Aktienkurs von Fujian Cement hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,68 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Fujian Cement 2,57 Prozent über dem Durchschnitt (-7,25 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Baumaterialien" beträgt -7,25 Prozent, und Fujian Cement liegt aktuell 2,57 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Um die aktuelle Lage der Aktie zu beurteilen, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 58,33 Punkten, was bedeutet, dass die Fujian Cement-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI25 liegt bei 54,86, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Fujian Cement als eher schlecht eingestuft. Die Diskussionsintensität war gering und die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung, wobei auch 6 Schlecht-Signale herausgefiltert wurden, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.