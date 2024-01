Fujian Apex Software Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Fujian Apex Software hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,3 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 0,62 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,85 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche durchschnittlich um 18,5 Prozent, was bedeutet, dass Fujian Apex Software in diesem Bereich eine Underperformance von -3,65 Prozent verzeichnete. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens um 0,44 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz bei Fujian Apex Software festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet. Hinsichtlich der Fundamentaldaten liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Fujian Apex Software bei 39,67, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Fujian Apex Software in verschiedenen Kategorien wie Dividende, Aktienkurs, Sentiment und Buzz sowie Fundamentaldaten eine "Neutral"-Bewertung erhält.