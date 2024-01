Fujian Aonong Biological Incorporation Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Aktienkurs von Fujian Aonong Biological hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor um -36,23 Prozent verschlechtert, was mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Innerhalb der Nahrungsmittelbranche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -10,38 Prozent, wobei Fujian Aonong Biological mit einer Rendite von 25,84 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an fünf Tagen positiv und an sechs Tagen negativ geprägt. Die Anleger haben verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Fujian Aonong Biological gesprochen. Die statistischen Auswertungen haben in den letzten zwei Wochen 6 "Schlecht"-Signale ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Fujian Aonong Biological-Aktie einen Wert von 58,93 für den RSI7, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und einen Wert von 79,9 für den RSI25, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators ist somit "Schlecht".

In den vergangenen vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Fujian Aonong Biological verzeichnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Fujian Aonong Biological auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.