Fujian Aonong Biological Incorporation Aktie: Lieber beobachten als handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Signa Sports United":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Fujian Aonong Biological als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 43,37, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 48,11 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Fujian Aonong Biological-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,63 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 8,16 CNH weicht somit um -15,26 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (8,11 CNH), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,62 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Fujian Aonong Biological festgestellt werden. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch negativen Themen, noch signifikante Unterschiede in der Diskussion wurden registriert. Daher wird das Kriterium insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie von Fujian Aonong Biological im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,23 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt sie damit 31,81 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" beträgt -4,08 Prozent, wobei Fujian Aonong Biological aktuell 32,14 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.