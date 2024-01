Fujian Aktie: Das war nicht abzusehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse von Unternehmen. Fujian weist mit einem Wert von 58,44 ein deutlich teureres KGV auf als der Branchendurchschnitt von 32,28 in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Dies bedeutet eine Überbewertung von 81 Prozent und führt zu einer Einstufung des Titels als "Schlecht".

Hinsichtlich der Dividende beträgt das Verhältnis von Dividende zu Aktienkurs bei Fujian aktuell 0, was eine negative Differenz von -6,24 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" bedeutet. Daher erhalten die Dividendenpolitik von Fujian eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gegenüber Fujian war in den letzten Tagen neutral, ohne besondere positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Fujian daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Fujian-Aktie beträgt aktuell 50, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 22,58 und zeigt somit an, dass Fujian überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält Fujian aufgrund des KGVs, der Dividendenpolitik, der Anlegerstimmung und der RSIs unterschiedliche Bewertungen, von "Schlecht" bis "Gut".