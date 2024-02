Fujian Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Aktie von Fujian wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Einer davon ist der Sentiment und Buzz im Netz, der sich in der Diskussionsintensität widerspiegelt. In den vergangenen Monaten zeigte sich dabei eine übliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf Neutralität hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Fujian-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,11 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht davon um -11,82 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass es in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie gab. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen. Insgesamt wird die Aktie von Fujian also als "Neutral" bewertet.

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen, um zu beurteilen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Aktie von Fujian in verschiedenen Bereichen eine neutrale Bewertung erhält.