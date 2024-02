Fuji Soft Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Fuji Soft war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer entsprechenden Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Fuji Soft-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5185,48 JPY. Der letzte Schlusskurs von 6020 JPY weicht um +16,09 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6222,6 JPY), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,26 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fuji Soft-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Fuji Soft in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Bei einem Niveau von 78,26 wird der RSI der Fuji Soft als "Schlecht" eingestuft. Ebenso ergibt der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung auf "Schlecht".