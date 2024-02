Fuji Soft Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die technische Analyse der Fuji Soft-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 5185,48 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 6020 JPY liegt, was einer Abweichung von +16,09 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht positiv bewertet wird.

Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 6222,6 JPY, während der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt mit einer Abweichung von -3,26 Prozent liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine negative Einschätzung mit einem Niveau von 78,26 und 70,92 für einen Zeitraum von 7 bzw. 25 Tagen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge, was zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Internet-Kommunikation zeigt ebenfalls keine starken positiven oder negativen Ausschläge in Bezug auf die Aktie. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Fuji Soft-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Internet-Buzz.

