Fuji Soft Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmter Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Fuji Soft betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 74,36 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 71,13 an, dass Fuji Soft überkauft ist, was zu einer ähnlichen Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Fuji Soft-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5164,53 JPY. Der letzte Schlusskurs bei 6210 JPY weicht um +20,24 Prozent ab, was als positive Bewertung aus charttechnischer Sicht angesehen wird. Beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6219,8 JPY) liegt der letzte Schlusskurs jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,16 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Fuji Soft zeigen keine starken positiven oder negativen Ausschläge in der Internet-Kommunikation. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung und Diskussionsstärke als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator, zeigt ebenfalls keine starken positiven oder negativen Ausschläge in Bezug auf Fuji Soft, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgegeben wird.

Zusammenfassend ergibt sich, dass Fuji Soft in Bezug auf den RSI, die technische Analyse, das Sentiment und die Anleger-Stimmung insgesamt mit einem neutralen Rating bewertet wird.