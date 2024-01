Fuji Pharma ist zurück!

Die technische Analyse der Aktie von Fuji Pharma zeigt positive Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 1256,45 JPY, was einer Abweichung von +51,46 Prozent entspricht und damit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 1520,04 JPY über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +25,19 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Fuji Pharma-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 8,96 und für 25 Tage bei 25,24, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Fuji Pharma über einen längeren Zeitraum zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment eine positive Bewertung der Fuji Pharma-Aktie.