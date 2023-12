Fuji Pharma Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Fuji Pharma neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Fuji Pharma-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 72,02, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 37,56, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Fuji Pharma-Aktie war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse erhält die Fuji Pharma-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +31,47 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +14,9 Prozent aufweist.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Fuji Pharma in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Es gab keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.