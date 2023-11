Fuji Pharma Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Fuji Pharma liegt bei 25 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 26,32 und wird ebenfalls als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Fuji Pharma besonders positiv diskutiert, mit vier Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an einem Tag. Aktuell sind die Anleger weiterhin vor allem an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fuji Pharma derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 1169,94 JPY, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (1519 JPY) um +29,84 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 1232,76 JPY, was einer Abweichung von +23,22 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionintensität zeigt sich bei Fuji Pharma eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.