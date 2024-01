Fuji Pharma Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen als RSI25 berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Fuji Pharma liegt bei 8,96, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 25,24 und führt ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut" für die Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Anleger zeigten sich an drei Tagen positiv und neutral an einem Tag. Negative Diskussionen wurden nicht aufgezeichnet. In den letzten Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fuji Pharma gesprochen, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Fuji Pharma-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1256,45 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1903 JPY liegt, was einer Abweichung von +51,46 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1520,04 JPY) liegt über dem letzten Schlusskurs (+25,19 Prozent) und erhält somit ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Fuji Pharma-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.