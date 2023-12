Fuji Pharma Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Fuji Pharma zeigt sich laut technischer Analyse derzeit als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 1210,73 JPY, was einer Abweichung von +36,12 Prozent vom aktuellen Aktienkurs (1648 JPY) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 1355,68 JPY weist eine Abweichung von +21,56 Prozent auf. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Fuji Pharma weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 69,18 Punkten, während der 25-Tage-RSI bei 33,16 liegt. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die Einschätzung basierend auf dem Sentiment und Buzz ist ebenfalls "Neutral". Die Diskussionsintensität auf Online-Plattformen war durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung blieb nahezu unverändert.

In Bezug auf die Anlegerstimmung in Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich ebenfalls eine neutrale Haltung. In den letzten Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.