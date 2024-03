Fuji Pharma Aktie: Ruhig bleiben!

Die Bewertung von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben die soziale Stimmung rund um Fuji Pharma untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien über das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +16,44 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von -8,69 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Aktie von Fuji Pharma überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Eine Untersuchung der Beitragsanzahl und Diskussionsintensität ergab eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Fuji Pharma bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".