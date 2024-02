Fuji Pharma Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

In den letzten zwei Wochen wurde Fuji Pharma von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, so die Auswertung unserer Redaktion. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Schlecht". Dies ergibt sich aus den überwiegend negativen Themen, die in den vergangenen Tagen rund um den Wert angesprochen wurden.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Fuji Pharma bei 1682 JPY liegt und damit um +24,83 Prozent vom GD200 (1347,39 JPY) entfernt ist. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 1801,06 JPY auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -6,61 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Fuji Pharma-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator aus der technischen Analyse. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 75,41 Punkten, was bedeutet, dass die Fuji Pharma-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 60,68, was darauf hindeutet, dass Fuji Pharma hier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.