Fuji PS Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die technische Analyse der Fuji Ps-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 448,99 JPY liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 466 JPY liegt, was einem Abstand von +3,79 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 448,46 JPY, was einer Differenz von +3,91 Prozent und somit ebenfalls einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Ein weiteres wichtiges Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell liegt der RSI der Fuji Ps bei 24,24, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 33,33 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Fuji Ps neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei der Fuji Ps-Aktie durchschnittlich sind. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit für die Fuji Ps-Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Sentiments und Buzz im Internet.