Fuji Oil Company Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das die Beziehung zwischen Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen untersucht. Für die Fuji Oil-Aktie beträgt der aktuelle RSI-Wert 31,03, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 44, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch auf dieser Basis als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen zu Fuji Oil in den letzten Wochen überwiegend positiv waren. Auf Grundlage dieser Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Fuji Oil bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 298,18 JPY für die Fuji Oil-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 366 JPY, was einer Abweichung von +22,74 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 337,54 JPY über dem gleitenden Durchschnitt (+8,43 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik der Fuji Oil-Aktie.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz ist zu beobachten, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Fuji Oil in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Ebenso gab es in diesem Zeitraum kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.