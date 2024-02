Fuji Oil Company Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die technische Analyse der Fuji Oil-Aktie zeigt interessante Entwicklungen auf. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 315,83 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 339 JPY lag, was einer Abweichung von +7,34 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 362,4 JPY, was einem Abweichung von -6,46 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis. Insgesamt erhält die Fuji Oil-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 77 auf, was auf eine Überkauftheit der Aktie hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 61,81, was weder eine Über- noch eine Unterverkauftheit der Aktie signalisiert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die Fuji Oil-Aktie basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Kommentaren der vergangenen zwei Wochen fällt ebenfalls negativ aus, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Zudem wurden überwiegend negative Themen rund um die Aktie angesprochen, was die negative Stimmung der Anleger unterstreicht.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Ebenso gab es keine bedeutende Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Somit erhält die Fuji Oil-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Insgesamt ergibt sich daher ein eher negativer Gesamteindruck bezüglich der technischen Analyse, des RSI, der Anleger-Stimmung und des Sentiments für die Fuji Oil-Aktie.