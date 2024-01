Fuji Oil Company Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Aktie von Fuji Oil hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt. Der aktuelle Kurs liegt bei 377 JPY, was einem Abstand von +10,34 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +25,51 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Fuji Oil neutral einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 18,92 und wird daher als "Gut" empfohlen, während der RSI25 für 25 Tage bei 46,21 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Diskussion über Fuji Oil. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattgefunden haben. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Fuji Oil unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Fuji Oil wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft. Daher erhält Fuji Oil auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.