Fuji Oil Company Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Aktie von Fuji Oil wurde in den letzten Wochen einer eingehenden technischen Analyse unterzogen. Dabei wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, der aktuell bei 315,1 JPY liegt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 334 JPY, was einem Unterschied von +6 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Interessanterweise ergibt sich jedoch ein anderes Bild, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet. In diesem Fall liegt der Wert bei 363,16 JPY, während der letzte Schlusskurs darunter liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Fuji Oil konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Weder gab es auffällige Tendenzen zu besonders positiven noch zu negativen Themen in den sozialen Medien. Auch die Stärke der Diskussion blieb unverändert. Aus diesem Grund wird das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Fuji Oil wider. In den vergangenen Wochen überwogen die negativen Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Zur Bewertung der Dynamik des Aktienkurses wurde der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen weist auf eine Ausprägung von 87,27 hin, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 64,71 und führt somit zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Schlecht" für die Aktie führt.