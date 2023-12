Fuji Offset Plates Manufacturing Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Fuji Offset Plates Manufacturing-Aktie beträgt aktuell 37, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dem Wertpapier ein "Neutral"-Rating vergeben. Bei Betrachtung des RSI der letzten 25 Handelstage zeigt sich, dass die Aktie überverkauft ist, weshalb sie mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie von Fuji Offset Plates Manufacturing im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" um 26,93 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In der technischen Analyse wird ein Durchschnitt von 0,3 SGD für den Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen errechnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,225 SGD, was einem Unterschied von -25 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts zeigt sich jedoch eine ähnliche Höhe des letzten Schlusskurses, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Fuji Offset Plates Manufacturing zeigen, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Ebenso gibt es kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.