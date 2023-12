Fuji Latex Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Sentiment und Buzz um Aktien ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung geben ein langfristiges Stimmungsbild. Wir haben die Aktie von Fuji Latex auf diese Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Fuji Latex weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Fuji Latex-Aktie 1921,15 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1860 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -3,18 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1881,52 JPY, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote "Neutral".

Laut Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien wurde Fuji Latex in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt somit zu einer "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Fuji Latex-Aktie hat einen Wert von 80, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 53,69, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Fuji Latex.