Fuji Latex Aktie: Was für ein Plan!

Die technische Analyse der Fuji Latex-Aktie auf Basis der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 1921,88 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1864 JPY, was einem Unterschied von -3,01 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1882,9 JPY wird analysiert und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nah am gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von -1 Prozent. Daher erhält die Fuji Latex-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich in den sozialen Medien keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz im Zusammenhang mit Fuji Latex in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fuji Latex-Aktie auf Basis der letzten 7 Tage liegt aktuell bei 78, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und somit wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen weniger Volatilität und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung, wobei das Wertpapier hier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Fuji Latex eingestellt waren, mit weder besonders positiven noch negativen Ausschlägen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind überwiegend neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Fuji Latex daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.