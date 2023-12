Fuji Latex Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Die Stimmung und das Interesse an Aktien werden nicht nur durch Analysen von Banken, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung ergeben ein gutes Bild über die langfristige Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Fuji Latex ergab die Untersuchung dieser beiden Faktoren eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Fuji Latex zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Daher wird der Aktie von Fuji Latex bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" gegeben.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Fuji Latex Aktie mittlerweile auf 1921,15 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1860 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 1881,52 JPY, was zu einem Abstand von -1,14 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Die Anleger haben Fuji Latex in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien. Die überwiegende Anzahl der Themen rund um den Wert waren neutral, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung erlaubt.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Fuji Latex-Aktie hat einen Wert von 80, was auf eine Überbewertung hinweist. Der Wert des RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 53,69, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Fuji Latex.