Fuji Latex Aktie: Einfach unglaublich

Der gleitende Durchschnittskurs der Fuji Latex beträgt derzeit 1916,33 JPY, während der aktuelle Aktienkurs bei 1861 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz von -2,89 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 1878,08 JPY, was zu einem Abstand von -0,91 Prozent und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt die Gesamtnote "Neutral" für die Aktie.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Nach Analyse der sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Fuji Latex neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden berücksichtigt. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktivität und die Stimmungsänderung für Fuji Latex zeigen jedoch kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Fuji Latex-Aktie einen Wert von 62,5 für den RSI7 und 61,22 für den RSI25. Beide Werte bedingen eine "Neutral"-Empfehlung, wodurch sich das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ebenfalls auf "Neutral" beläuft. Somit wird die Aktie der Fuji Latex insgesamt als "Neutral" eingestuft.

