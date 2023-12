Fuji Kosan Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Analyse der Aktie von Fuji Kosan zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Internet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fuji Kosan-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1563,5 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1850 JPY liegt, was einem Unterschied von +18,32 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage wird ein Wert von 1795,42 JPY ermittelt, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (+3,04 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Fuji Kosan war zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Fuji Kosan, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand des RSI ist die Fuji Kosan aktuell mit dem Wert 48,24 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 53, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für die RSI somit die Einstufung "Neutral".