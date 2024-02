Fuji Kosan Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Anlegerstimmung für Fuji Kosan bleibt grundsätzlich positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen gab es hauptsächlich positive Themen, ohne negative Diskussionen. An einem Tag war die Stimmung der Anleger eher neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Fuji Kosan daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) zur Bewertung der Dynamik des Aktienkurses zeigt eine neutrale Bewertung von 54,15 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 39,61 für 25 Tage. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse erhält Fuji Kosan auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine "Gut"-Bewertung. Der GD200 des Wertes liegt bei 1723,44 JPY, während der Kurs der Aktie bei 2068 JPY liegt, was einer Abweichung von +19,99 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1931,52 JPY, was einer Abweichung von +7,07 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einem "Gut"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt eine mittlere Aktivität und eine kaum vorhandene Änderung der Stimmung rund um die Aktie. Basierend auf diesen Faktoren erhält Fuji Kosan eine Note "Neutral" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Insgesamt kann die aktuelle Bewertung von Fuji Kosan als "Gut" in Bezug auf die Anlegerstimmung und die technische Analyse, während das langfristige Stimmungsbild neutral eingeschätzt wird.