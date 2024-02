Fuji Kosan Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Fuji Kosan wird auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 56 Punkten, was darauf hindeutet, dass Fuji Kosan weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 39,08, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz wird die Aktie von Fuji Kosan aufgrund der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ebenfalls als "Neutral" bewertet. Die Kommunikation im Netz hat keine signifikanten Veränderungen aufgezeigt.

Auch die Betrachtung der sozialen Plattformen ergibt eine "Neutral"-Einstufung für Fuji Kosan. Die Kommentare und Befunde der Nutzer waren neutral, und auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren vorwiegend neutral.

In der technischen Analyse wird Fuji Kosan positiv bewertet. Der Kurs liegt +6,46 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und +19,34 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.