Fuji Kosan Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Fuji Kosan beträgt 65,03, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 liegt bei 51,68, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Fuji Kosan in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fuji Kosan-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1572,25 JPY liegt, was 14,49 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 1800 JPY liegt. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dadurch erhält die Aktie von Fuji Kosan insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.