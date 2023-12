Fuji Electric Industry Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Fuji Electric":

Die technische Analyse zeigt, dass Fuji Electric Industry derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 des Unternehmens liegt bei 1123,66 JPY, während der Aktienkurs bei 1146 JPY liegt, was einer Abweichung von +1,99 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 1120,3 JPY, was einer Abweichung von +2,29 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Fuji Electric Industry in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für das Unternehmen gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fuji Electric Industry-Aktie liegt bei 66 für die letzten 7 Tage und bei 43,44 für die letzten 25 Tage, was jeweils zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Fuji Electric Industry.