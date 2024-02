Fuji Electric Industry Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die technische Analyse der Fuji Electric Industry-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1138,49 JPY liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 1139 JPY liegt somit nur um 0,04 Prozent darüber. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 1166,92 JPY liegt mit einer Abweichung von -2,39 Prozent nahe am letzten Schlusskurs, weshalb die kurzfristige Bewertung ebenfalls "Neutral" ausfällt.

Die Einschätzung der Stimmung und Kommentare zu Fuji Electric Industry auf sozialen Plattformen ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl die Kommentare als auch die diskutierten Themen waren in den letzten Tagen neutral, was zu der "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 58, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage mit einem Wert von 65 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Internet-Kommunikation festgestellt wurden. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war unauffällig, weshalb die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet wird.