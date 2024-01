Fuji Electric Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Weitere Suchergebnisse zu "Fuji Electric":

Die Dividendenrendite von Fuji Electric beträgt derzeit 1,78 Prozent, was nur leicht unter dem durchschnittlichen Wert von 1,99 Prozent liegt. Daher hat das Unternehmen von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung erhalten. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb Fuji Electric auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Fuji Electric in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,77 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt das Unternehmen jedoch mit einer Underperformance von -11,19 Prozent deutlich zurück. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 26,55 Prozent hatte, liegt Fuji Electric 6,78 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Schließlich zeigt die fundamentale Analyse, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fuji Electric derzeit bei 13 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn des Unternehmens nur 13,12 Euro zahlt, was 44 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 23. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.