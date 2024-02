Fuji Electric Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Fuji Electric":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen und normiert dies auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Fuji Electric weist der RSI einen Wert von 21,28 auf, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 9,72, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Fuji Electric bei 1,5 Prozent, was 1,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2, Die Aktie wird daher als unrentabel eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Fuji Electric als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 17,43 insgesamt 27 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 23,88 im Segment "Elektrische Ausrüstung". Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Fuji Electric diskutiert, wobei an acht Tagen positive und an drei Tagen negative Themen überwogen. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominieren positive Themen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt wird Fuji Electric daher eine "Gut"-Bewertung aufgrund des Anleger-Sentiments zuteil.